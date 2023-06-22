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Копия матери: в Сеть угодило фото маленькой дочери Заворотнюк, которое никто не видел

22 июня 2023 10:30
Копия матери: в Сеть угодило фото маленькой дочери Заворотнюк, которое никто не видел

Снимок никого не оставит равнодушным.

В прошлом году старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна эмигрировала в Дубай. Блогер и модель призналась, что сделала это, чтобы быть рядом с любимым мужчиной. На днях она на время вернулась на родину и поделилась любопытным снимком, сделанным в особняке Крекшино, где и живет онкобольная актриса.

Светская львица наслаждается общением с семьей и предается ностальгии. Анна показала поклонникам в социальных сетях кадр, где держит в руках свою детскую фотографию, которую прежде никто не видел.

Заворотнюк-младшая позировала в домашней обстановке. Малышка задорно улыбалась, глядя прямо в камеру. Поклонники обратили внимание на то, что уже в детстве она была полной копией своей красавицы-матери.

Копия матери: в Сеть угодило фото маленькой дочери Заворотнюк, которое никто не видел

К слову, у Анны есть сестра Мила, которой в октябре этого года исполнится пять лет. Знаменитость не публикует снимки малышки, ссылаясь на то, что близкие запрещают ей показывать кроху широкой общественности.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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