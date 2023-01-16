Копия матери: сын «Рабыни Изауры» вырос настоящим красавчиком (фото)

Луселия Сантуш стала главной звездой сериала «Рабыня Изаура», прославившего ее на весь мир. Артистка обзавелась армией поклонников, которых интересовало все, что связано с ее жизнью и семьей.

Как того и следовало ожидать, привлек внимание широкой общественности и единственный сын актрисы — Педро. Наследника Луселия родила в браке с бразильским дирижером Джоном Нешлингом, с которым впоследствии развелась.

Сын Луселии пошел по ее стопам и стал актером. Поклонники отмечают, что 40-летний Педро унаследовал не только потрясающий талант своей матери, но и ее невероятную красоту.

Педро не только построил успешную карьеру, но и наладил личную жизнь. Актер женат на бразильской актрисе Бруне Ди Туллио, вместе с которой воспитывает пятилетнюю дочь Каролину. Снимки малышки часто появляются в соцсетях Сантуш.