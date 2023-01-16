Копия матери: сын «Рабыни Изауры» вырос настоящим красавчиком (фото)
Звездный наследник добился успеха.
Луселия Сантуш стала главной звездой сериала «Рабыня Изаура», прославившего ее на весь мир. Артистка обзавелась армией поклонников, которых интересовало все, что связано с ее жизнью и семьей.
Как того и следовало ожидать, привлек внимание широкой общественности и единственный сын актрисы — Педро. Наследника Луселия родила в браке с бразильским дирижером Джоном Нешлингом, с которым впоследствии развелась.
Сын Луселии пошел по ее стопам и стал актером. Поклонники отмечают, что 40-летний Педро унаследовал не только потрясающий талант своей матери, но и ее невероятную красоту.
Педро не только построил успешную карьеру, но и наладил личную жизнь. Актер женат на бразильской актрисе Бруне Ди Туллио, вместе с которой воспитывает пятилетнюю дочь Каролину. Снимки малышки часто появляются в соцсетях Сантуш.