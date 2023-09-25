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Копия матери: расцветающая дочь Волочковой оголилась перед туристами в Турции

25 сентября 2023 09:00
Копия матери: расцветающая дочь Волочковой оголилась перед туристами в Турции

Девочка повзрослела и похорошела.

Когда-то Анастасия Волочкова была примой Большого театра, а сегодня балерина попадает в один скандал за другим. От светской львицы отвернулась даже ее единственная дочь Ариадна: девушка не пригласила родную маму на свой выпускной. Впрочем, у матери и ее кровиночки есть нечто общее.

17-летняя девушка активно ведет соцсети. Порой на личной странице Ариадны проскакивают пикантные снимки. Конечно, вчерашняя школьница не выкладывает умопомрачительные шпагаты в духе звездной родительницы, зато подросток не прочь показать фигуру в купальнике. Снимок в бикини на отдыхе в Турции произвел фурор среди подписчиков юного блогера.

Многие отметили, что Ариадна показывает в соцсетях слишком многое. Якобы молодой особе нужно научиться скромности.

«Хорошая девушка, сколько вам лет?», «Красотка, как и мама», «Без макияжа выглядит лет на 30», — язвили пользователи в комментариях.

Копия матери: расцветающая дочь Волочковой оголилась перед туристами в Турции
Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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