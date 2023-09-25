Копия матери: расцветающая дочь Волочковой оголилась перед туристами в Турции

Когда-то Анастасия Волочкова была примой Большого театра, а сегодня балерина попадает в один скандал за другим. От светской львицы отвернулась даже ее единственная дочь Ариадна: девушка не пригласила родную маму на свой выпускной. Впрочем, у матери и ее кровиночки есть нечто общее.

17-летняя девушка активно ведет соцсети. Порой на личной странице Ариадны проскакивают пикантные снимки. Конечно, вчерашняя школьница не выкладывает умопомрачительные шпагаты в духе звездной родительницы, зато подросток не прочь показать фигуру в купальнике. Снимок в бикини на отдыхе в Турции произвел фурор среди подписчиков юного блогера.

Многие отметили, что Ариадна показывает в соцсетях слишком многое. Якобы молодой особе нужно научиться скромности.