Копия матери: расцветающая дочь Волочковой оголилась перед туристами в Турции
Девочка повзрослела и похорошела.
Когда-то Анастасия Волочкова была примой Большого театра, а сегодня балерина попадает в один скандал за другим. От светской львицы отвернулась даже ее единственная дочь Ариадна: девушка не пригласила родную маму на свой выпускной. Впрочем, у матери и ее кровиночки есть нечто общее.
17-летняя девушка активно ведет соцсети. Порой на личной странице Ариадны проскакивают пикантные снимки. Конечно, вчерашняя школьница не выкладывает умопомрачительные шпагаты в духе звездной родительницы, зато подросток не прочь показать фигуру в купальнике. Снимок в бикини на отдыхе в Турции произвел фурор среди подписчиков юного блогера.
Многие отметили, что Ариадна показывает в соцсетях слишком многое. Якобы молодой особе нужно научиться скромности.
«Хорошая девушка, сколько вам лет?», «Красотка, как и мама», «Без макияжа выглядит лет на 30», — язвили пользователи в комментариях.