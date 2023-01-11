Копия матери: гляньте, что стало с вышедшей из тюрьмы дочерью Федосеевой-Шукшиной

У известной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной всегда были сложные отношения с родными. Мало кто знает, что кроме Марии у вдовы Шукшина есть еще одна дочь — Анастасия Воронина-Франсишку, которая давно не поддерживает связь с матерью. Она родилась в браке Лидии Федосеевой и Вячеслава Воронина. Однако мать не занималась воспитанием Анастасии и впервые появилась в жизни дочери, когда той исполнилось пять лет.

Их отношения всегда были натянутыми, а один неприятный инцидент усугубил и без того непростую ситуацию. Дело в том, что Анастасия попала в тюрьму после обвинений в сбыте запрещенных веществ. Через три года ее выпустили по амнистии, но репутация женщины серьезно пострадала, а мать чуть ли не отреклась от нее.

Сегодня у Анастасии все наладилось — она живет в Египте в собственной трехкомнатной квартире. Она надеется, что когда-нибудь Лидия Федосеева-Шукшина посетит ее и забудет старые обиды. Но этого пока не произошло. К слову, внешне Анастасия феноменально похожа на Лидию Николаевну. С возрастом она стала ее точной копией, и никакой тест ДНК здесь не понадобится.