Копия Мартиросяна, только без очков: удивитесь, увидев отца Миронова

Андрея Миронова нет с нами уже 36 лет. Великий актер ушел из жизни на 47-м году жизни. Дело отца продолжила дочь звезды Мария Миронова, также ставшая актрисой. Звезда картины «Гибель Империи» часто вспоминает о покойном папе и о других членах знаменитой династии.

Мало кто знает, что и сам Миронов родился в семье эстрадных артистов. Его папа Александр Семенович Менакер отдал сцене всю свою жизнь. Недавно внучка поделилась архивным снимком деда. Актриса написала, что звездный родственник не любил говорить о себе и фотографироваться. Поэтому портрет Менакера — настоящая редкость. Подписчики Марии Мироновой отметили, что артист удивительно похож на комика Гарика Мартиросяна.