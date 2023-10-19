Копия Мартиросяна, только без очков: удивитесь, увидев отца Миронова
Редкое семейное фото прятали от окружающих.
Андрея Миронова нет с нами уже 36 лет. Великий актер ушел из жизни на 47-м году жизни. Дело отца продолжила дочь звезды Мария Миронова, также ставшая актрисой. Звезда картины «Гибель Империи» часто вспоминает о покойном папе и о других членах знаменитой династии.
Мало кто знает, что и сам Миронов родился в семье эстрадных артистов. Его папа Александр Семенович Менакер отдал сцене всю свою жизнь. Недавно внучка поделилась архивным снимком деда. Актриса написала, что звездный родственник не любил говорить о себе и фотографироваться. Поэтому портрет Менакера — настоящая редкость. Подписчики Марии Мироновой отметили, что артист удивительно похож на комика Гарика Мартиросяна.
«Не могу понять, кого он мне напоминает», «Подумал, что это Гарик Мартиросян», «Ваш дед не снимался в Comedy?», «Правда копия Гарика, во дела!» — написали пользователи социальных сетей.