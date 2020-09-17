«Копия мамы»: Анна Курникова показала малышку-дочь от Энрике Иглесиаса

В семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса семь месяцев назад родилась младшая дочка. Счастливые родители почти сразу после появления на свет малышки показали ее публике. Затем поклонники титулованной теннисистки и знаменитого певца увидели Машу, когда ей исполнилось три месяца.

И вот теперь Анна снова опубликовала фото девочки в личном микроблоге с комментарием: «Уимблдон, а вот и я». Вероятно, спортсменка рассчитывает на то, что дочь продолжит спортивную династию и добьется в большом спорте таких же высот, как и ее мама.

Поклонники восхитились прелестным ребенком и отметили очевидное сходство Маши с Анной.

«Ваша копия, Аня», «Мини-мама», «Русская голубоглазая куколка!», «Маленькая Анна Курникова», «Вот так выглядит результат настоящей любви», «Мамина», — пишут интернет- пользователи.

Напомним, Анна Курникова и Энрике Иглесиас живут в гражданском браке уже почти 19 лет. В 2017 году у них появились двое близнецов: мальчик и девочка. Малышам уже по три года и они проявляют свои совершенно разные характеры: активной Люси очень нравится плаванье и танцы, а спокойный Николас любит рисовать, собирать пазлы и изучать разные марки автомобилей и мотоциклов.