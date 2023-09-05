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Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями

5 сентября 2023 15:30
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями

Певица оказалась настоящей хищницей.

Ани Лорак никогда не брезговала ролью любовницы. Мужчин певица всегда выбирала богатых и влиятельных. В первый раз звезда связалась с «женатиком», когда ей было всего 14 лет.

Тогда артистка начала сотрудничать с известным продюсером Юрием Фалесой. В семье у него не ладилось. История классическая: отношения с женой давно себя изжили, но оформлять развод никто не торопился. Наличие штампа в паспорте не мешало предпринимателю жить с молодой возлюбленной в гражданском браке.

Поклонники не осуждают исполнительницу за неказистое прошлое. Мол, явление это частое, когда привлекательная женщина ублажает того, кто может дать толчок ее карьере. К тому же, как отмечают многие, Фалеса имел не только связи в шоу-бизнесе, но и привлекательную внешность.

«Недурен собой», «На Листьева похож», «Красивый молодой мужчина», — обсуждают бывшего покровителя Лорак в Сети.

Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, кадр из телешоу «Судьба человека» на канале Россия-1
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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