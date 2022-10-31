Копия легендарного прадеда: Янковский впервые показал фото сына

Иван Янковский уже заслужил звание одного из самых скрытных молодых актеров. Только в прошлом марте он официально подтвердил отношения с Дианой Пожарской, а уже через несколько месяцев стало известно о появлении на свет их общего ребенка. Раскрывать какие-то подробности о сыне они не спешили, поделившись лишь его именем: мальчика назвали в честь знаменитого деда актера. Таким образом, малыш стал полным тезкой легендарного артиста Олега Ивановича Янковского.

На днях по случаю своего дня рождения Иван, наконец, впервые показал фото подросшего сына своим поклонникам в соцсетях. На одном из снимков он сам позирует с мальчиком, на другом — маленького Олега обнимает Диана. Теплые кадры сделала младшая сестра Ивана Елизавета Янковская.

И фолловеры не поверили своим глазам: малыш Олег оказался копией звездного прадеда. Ранее об этом сходстве рассказывал и Янковский, когда говорил о некой реинкарнации произошедшей в их актерском роду. Иван очень дорожит своей семьей, а Пожарскую называет идеальной супругой, подтверждая слухи об их тайном браке.