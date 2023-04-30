Копия Киркорова: как выглядел Стоянов до того, как попасть в «Городок»
Таким актера никто не помнит.
Юрий Стоянов обрел всероссийскую славу в довольно зрелом возрасте. Артист стал мегапопулярным благодаря юмористической программе «Городок», в которой начал сниматься в 36 лет.
Подавляющее большинство россиян и не помнит, как звезда экрана выглядел до того, как попасть в культовую передачу. В открытом доступе есть не так уж много архивных фотографий Стоянова. Одним из таких редких снимков актер поделился в своих социальных сетях.
Кадр немало шокировал и удивил фанатов. Оказалось, что в молодости звезда сериала «Вампиры средней полосы» был копией поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Кроме того, интернет-пользователи сошлись во мнении, что Юрий Николаевич смело претендовал на звание секс-символа.
«Кудри, как у Киркорова, тоже в молодости. Ну что же, оба болгары», «Ничего себе! Такой мачо. Никогда не видела такого Стоянова. Все понятно. По-любому всего добился через постель», — пишут в Сети.