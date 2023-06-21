Копия Кеосаяна: младшая дочь Хмельницкой произвела фурор в Сети (фото)

В браке с Тиграном Кеосаяном Алена Хмельницкая дважды становилась мамой. В 1994 году на свет появилась ее дочь Александра, а спустя шесть лет — Ксения. Артистка старается не раскрывать свою личную жизнь, но не так давно удивила поклонников, показав снимки младшей наследницы.

Публикацию Хмельницкая приурочила ко дню рождения Ксюши. В записи она оставила трогательное поздравление, а проиллюстрировала пост несколькими снимками дочери, которая отметила 12-летие.

Подписчики остались в восторге от портретов именинницы. В комментариях они отметили красоту девочки, которая, по их мнению, все больше и больше становится похожа на знаменитого отца, и не поскупились на поздравления и добрые слова.