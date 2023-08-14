Копия Кеосаяна: ахнете, увидев отца Хмельницкой в молодости

Алена Хмельницкая давно поставила точку в отношениях с Тиграном Кеосаяном. Когда-то это была одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. И поклонники актрисы неожиданно для самих себя получили красноречивый ответ на вопрос о том, почему в свое время она выбрала режиссера.

Ранее в социальных сетях Хмельницкая показала фанатам фотографию, на которой запечатлены ее родители в молодости. Публикацию знаменитость приурочила к 60-летнему юбилею бракосочетания Александра Хмельницкого и Валентины Савиной.

Поклонники артистки ахнули, увидев ее отца молодым. Удивительно, но факт: он оказался полной копией Кеосаяна. Вероятно, именно это сходство и растопило сердце Хмельницкой.

Хоть звезда и восхищается примером своих родителей, но повторить их опыт не смогла. Свое счастье знаменитость нашла лишь со второй попытки. Актриса вот уже несколько лет состоит в отношениях с Александром Синюшиным. Возлюбленный младше артистки на 12 лет, но этот факт ее не смущает.