Копия Харламова: как в обычной жизни выглядит Кристина Асмус (фото)

Кристина Асмус за словом в карман не полезет. Звезда фильма «Текст» в очередной раз продемонстрировала, как остра на язык. Заодно и ответила на набившие оскомину претензии хейтеров.

Артистку давно упрекают в том, что она набрала лишний вес. Одни подозревают знаменитость в беременности, а другие твердят, что она решила «догнать» бывшего мужа Гарика Харламова, который никогда не был тонким и звонким. Слухи об интересном положении актриса не подтверждает, но и очевидное не отрицает.

«Да, я набрала. И что? Зато тепло», — заявила Асмус в социальных сетях. Более того, она не постеснялась показать себя во всей красе. Артистка обнародовала видео, где в одном бикини выбегает из бани. Неидеальная фигура знаменитости вновь заставила подписчиков говорить о том, что она стала копией Харламова.

Впрочем, Кристина не унывает. Звезда пообещала похудеть и снова влезть в джинсы 24-го размера, чтобы интернет-пользователи, как и прежде, принялись писать в комментариях про «накормите ее как можно скорее».