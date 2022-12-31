Копия Джонни Депп: старший сын Натальи Антоновой взорвал соцсети (фото)
Природа сотворила двойника знаменитого актера.
Красавица и актриса Наталья Антонова является ещё и многодетной мамой. У неё четверо сыновей, а старший ребёнок уже твёрдо решил связать свою жизнь с кинематографом.
Артем рос без отца, но это было почти незаметно, ведь любящая и ответственная мать оберегала сына и заботилась о нем. Уже в раннем возрасте мальчик снялся в своём первом проекте. Сериал «Бригада» стал для него дебютом и началом большой любви к кино.
Молодой человек закончил театральный колледж и успел сняться в нескольких фильмах. Повзрослевший сын Антоновой стал высоким кареглазым красавцем, но больше всего он удивил пользователей своим невероятным сходством с Джонни Деппом.
«Старший сын очень похож на Джонни Деппа в молодости», — заметил один из подписчиков под фотографией Натальи с ее сыновьями.