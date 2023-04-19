Копия деда: при виде внучки Пашки Америки из «Трактира на Пятницкой» учащается пульс

Александр Галибин многим известен как вор Пашка Америка из детектива «Трактир на Пятницкой». Роль принесла актеру оглушительный успех, хотя на тот момент он был еще студентом.

Приятная внешность Галибина, особая харизма и талант покорили всю женскую аудиторию. Немудрено, что к его личной жизни было приковано всеобщее внимание. Однако счастье актер нашел не сразу: он был женат трижды. Первая супруга и артистка Ольга Наруцкая подарила ему дочь Марию. Спустя некоторое время Галибин развелся с женой, но общение с наследницей не прекратил. Также он принимает активное участие в жизни ее дочери — своей внучки Елизаветы.

Сегодня девушке 23 года, и она поразительно похожа на молодого деда. У нее такие же мягкие черты лица и точно такой же вздернутый нос. Поклонники актера не перестают удивляться, до чего же удивительна генетика.

Красавица Елизавета не пошла по стопам родни, а поступила на педагога.

Карьера Александра Галибина складывалась непросто. Актер был знаменит в 70-х и 80-х, после чего его популярность пошла на спад. «Перезапуск» успеха состоялся в 2005 году, когда россияне увидели экранизацию романа «Мастер и Маргарита». Главные роли достались Александру Галибину и Анне Ковальчук. Его Мастер не оставил зрителей равнодушными, и актер вернул себе былую популярность.