«Копия деда»: народ ахнул при виде внука Андрея Миронова

49-летняя Мария Миронова поделилась в Telegram редким снимком младшего сына. Мальчика по имени Федор она родила в сентябре 2019 года. Так как актриса не любит рассказывать поклонникам о личной жизни, кадры с малышом особенно ценны для ее фанатов. На свежем фото Мария прижимается лицом к сыну. А белокурый мальчик с пронзительными голубым глазами рассеянно смотрит вдаль. Фолловеры Марии поразились тому, как сильно похож маленький Федя на своего дедушку Андрея Миронова.

«Да уж, точно, кровь не вода», «Копия деда», «Просто Андрей Миронов в детстве», — подчеркнули комментаторы.

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Напомним, актриса до сих пор скрывает личность отца Феди. Ходили слухи, что мальчик появился на свет в результате романа Марии с Андреем Сорокой. Он является другом ее старшего сына и младше артистки почти на 20 лет. Слухи плодились с такой силой, что в обсуждения пришлось вмешаться самой Марии. Она опровергла связь с молодым человеком и заявила, что ее избранник — это некий успешный бизнесмен.