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«Копия деда»: народ ахнул при виде внука Андрея Миронова

18 июля 2022 17:45
«Копия деда»: народ ахнул при виде внука Андрея Миронова

Младший сын Марии Мироновой очень похож на известного актера.

49-летняя Мария Миронова поделилась в Telegram редким снимком младшего сына. Мальчика по имени Федор она родила в сентябре 2019 года. Так как актриса не любит рассказывать поклонникам о личной жизни, кадры с малышом особенно ценны для ее фанатов. На свежем фото Мария прижимается лицом к сыну. А белокурый мальчик с пронзительными голубым глазами рассеянно смотрит вдаль. Фолловеры Марии поразились тому, как сильно похож маленький Федя на своего дедушку Андрея Миронова.

«Копия деда»: народ ахнул при виде внука Андрея Миронова

«Да уж, точно, кровь не вода», «Копия деда», «Просто Андрей Миронов в детстве», — подчеркнули комментаторы.

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Напомним, актриса до сих пор скрывает личность отца Феди. Ходили слухи, что мальчик появился на свет в результате романа Марии с Андреем Сорокой. Он является другом ее старшего сына и младше артистки почти на 20 лет. Слухи плодились с такой силой, что в обсуждения пришлось вмешаться самой Марии. Она опровергла связь с молодым человеком и заявила, что ее избранник — это некий успешный бизнесмен.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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