Копия Дарьи Мороз: как выглядит бывшая жена Венцеслава из «Дома-2» (фото)

Венцеслав Венгржановский три года назад расстался со статусом холостяка — женился на Дарье Некрасовой. В супруги экс-участник скандального шоу «Дом-2» выбрал женщину с довольно яркой, но необычной внешностью.

Эпатажный брюнет очаровал настоящую копию известной актрисы Дарьи Мороз. Его бывшая жена — высокая и стройная блондинка с короткой стрижкой и правильными чертами лица.

К слову, с семейным счастьем у пары не задалось. Вскоре Некрасова поняла, что ее муж, мягко говоря, не в себе. В быту Венцеслав вел себя так, будто все еще находится на съемках провокационного проекта.

Из-за каждой мелочи он закатывал истерику, донимал возлюбленную претензиями и упреками. Вдобавок ко всему не хотел устраиваться на работу и погряз в долгах. В результате Дарья устала терпеть выходки избранника и подала на развод.