Копия бывшей: обомлеете, увидев новую возлюбленную Марата Башарова (фото)

После скандального развода с Елизаветой Шевырковой актер Марат Башаров предпочитал оставаться в гордом одиночестве. Звезду долго травили за то, что в состоянии алкогольного опьянения он поднял руку на возлюбленную и сломал ей нос. Однако теперь эта неприятная история в прошлом.

Ведущий шоу «Битва экстрасенсов» снова влюблен. Это стало очевидным после того, как он засветился с новой избранницей на светском мероприятии. Актера сопровождала 36-летняя Анастасия Борисова. Теперь в Сети горячо обсуждают выбор артиста.

Дело в том, что Борисова, по мнению многих, — это полная копия Шевырковой. Актриса, как и ее предшественница, является обладательницей длинных светлых локонов и широких скул.

Башаров уточнил, что уже год состоит в отношениях с коллегой по цеху и не исключает того, что в ближайшее время они сыграют свадьбу. Тем временем интернет-пользователи опасаются того, что и эта история любви закончится рукоприкладством со стороны актера.