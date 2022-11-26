Копия Брухуновой: внешность Степаненко заставила россиян потерять дар речи

После скандального развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко заметно преобразилась – помолодела и похудела на 50 килограммов. Не унывает и Петросян, которому молодая жена Татьяна Брухунова родила в 2020 году сына Вагана.

Пользователи интернета обратили внимание на любопытную деталь: оказывается, юморист выбирает женщин одного типажа, ведь молодая Степаненко похожа на Брухунову. Сходство подметили после того, как Елена Степаненко выложила свое архивное фото.