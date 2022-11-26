Копия Брухуновой: внешность Степаненко заставила россиян потерять дар речи
Пользователи Сети заметили неожиданное сходство.
После скандального развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко заметно преобразилась – помолодела и похудела на 50 килограммов. Не унывает и Петросян, которому молодая жена Татьяна Брухунова родила в 2020 году сына Вагана.
Пользователи интернета обратили внимание на любопытную деталь: оказывается, юморист выбирает женщин одного типажа, ведь молодая Степаненко похожа на Брухунову. Сходство подметили после того, как Елена Степаненко выложила свое архивное фото.
«А ну теперь ясно... Она ваш двойник. Один типаж – вот в чем дело. Выбрал-то себе вторую жену, как две капли похожую на первую жену в молодости», «Брухунова один в один! Петросян вас любит – теперь очевидно», – писали подписчики Степаненко.