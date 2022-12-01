Копия больной матери: внешность невесты сына Заворотнюк повергла россиян в шок

Единственный сын Анастасии Заворотнюк Майкл появился на свет летом 2000 года. Наследник артистки никогда не стремился к популярности и старался скрывать свою личную жизнь. Однако не так давно признался, что обрел счастье со своей второй половинкой.

О переменах в личной жизни Майкл решил рассказать в своих социальных сетях. До этого он лишь намекал, что состоит в отношениях, и благодарил свою возлюбленную за помощь в написании новой песни. Теперь же он поделился снимком с избранницей. Как оказалось, девушку зовут София, она художница, а сам Майкл уже считает ее своей «гражданской женой».

Преданные поклонники не обошли стороной неожиданное признание. Фанаты искренне порадовались за Майкла, который, несмотря на тяжелые для их семьи времена, не отчаивается. Некоторые же заметили, как сильно София похожа на Анастасию Заворотнюк. Как уверены пользователи Сети, такое сходство выглядит странным и неестественным.