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Киноафиша Статьи Копия бабушки: внучка Михалкова и Вертинской выросла красавицей (фото)

Копия бабушки: внучка Михалкова и Вертинской выросла красавицей (фото)

6 мая 2023 21:30
Копия бабушки: внучка Михалкова и Вертинской выросла красавицей (фото)

Гены взяли свое.

Брак красавицы-актрисы Анастасии Вертинской и режиссера Никиты Михалкова продлился недолго. Плодом их скоротечной любви стал сын Степан, который сегодня является бизнесменом. У Михалкова-младшего есть взрослая дочь, и ее часто сравнивают с именитой бабушкой.

Александру назвали в честь ее прадеда — известного певца Александра Вертинского. Девушка унаследовала от своих родственников любовь к творчеству и эффектную внешность. У Михалковой тот же тип лица, что и у Вертинской, такие же раскосые глаза и пронзительный взгляд. Поклонники не перестают удивляться ее сходству со звездой картины «Человек-амфибия».

Копия бабушки: внучка Михалкова и Вертинской выросла красавицей (фото)

Александра замужем за перспективным актером Петром Скворцовым. Он известен по сериалу «Содержанки». Сегодня пара воспитывает двоих сыновей. Михалкова посвятила свою карьеру изобразительному искусству. Ее работы привлекают внимание публики неординарностью и необычным стилем. Также Александра занимается боди-балетом и иногда снимается в рекламе.

Фото: Globallookpress.com, кадр из фильма «Человек-амфибия», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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