Копия бабушки: внучка Михалкова и Вертинской выросла красавицей (фото)

Брак красавицы-актрисы Анастасии Вертинской и режиссера Никиты Михалкова продлился недолго. Плодом их скоротечной любви стал сын Степан, который сегодня является бизнесменом. У Михалкова-младшего есть взрослая дочь, и ее часто сравнивают с именитой бабушкой.

Александру назвали в честь ее прадеда — известного певца Александра Вертинского. Девушка унаследовала от своих родственников любовь к творчеству и эффектную внешность. У Михалковой тот же тип лица, что и у Вертинской, такие же раскосые глаза и пронзительный взгляд. Поклонники не перестают удивляться ее сходству со звездой картины «Человек-амфибия».

Александра замужем за перспективным актером Петром Скворцовым. Он известен по сериалу «Содержанки». Сегодня пара воспитывает двоих сыновей. Михалкова посвятила свою карьеру изобразительному искусству. Ее работы привлекают внимание публики неординарностью и необычным стилем. Также Александра занимается боди-балетом и иногда снимается в рекламе.