Копия Аллы-Виктории и Пугачевой: как сегодня выглядит внебрачная дочь Киркорова

У короля российской эстрады есть двое официальных детей — Алла-Виктория и Мартин. Сам певец заявлял, что дети появились на свет при помощи суррогатной мамы. Киркоров долго скрывал рождение малышей от публики, поэтому никого не удивит, если у него найдутся и другие наследники.

До брака с Аллой Пугачевой певец долгое время встречался с артисткой своего балета Марией Шатлановой. Поп-король даже представлял девушку как свою жену. Но под венец ее так и не отвел — на горизонте появилась Примадонна.

Однако Мария команду Киркорова не покинула. А в 2000 году у нее родилась дочь Стася.

Об отце она никогда не рассказывала, поэтому многие уверены, что девочку Мария родила от Филиппа.

Сегодня красавица уже стала взрослой. Слухи о том, что девушка является внебрачной дочерью Киркорова, подогревает ее внешность. У Стаси такой же надменный взгляд, как и у юной Аллы-Виктории. Кроме того, дочь Шатлановой поразительно напоминает молодую Пугачеву своими пышными рыжими кудрями.