Копия Алентовой: Меньшов бы не поверил глазам, увидев эту голливудскую звезду

В кинематографе есть свои типажи, которые кочуют из эпохи в эпоху, из страны в страну. Везде есть свои мачо, загадочные красавцы, роковые соблазнительницы, простушки и милые очаровашки. Часто сходство отечественных и зарубежных актеров на первый взгляд незаметно, но достаточно немного магии — и все встанет на свои места.

Пользователи предложили нейронной сети поместить звезд Голливуда в декорации любимого фильма «Москва слезам не верит». Вместо Веры Алентовой в кадре оказалась британка Кейт Уинслет, но без подписи подмену увидеть затруднительно. Оказались, знаменитости невероятно похожи между собой. Не зря обе играют в кино сильных и глубоких женщин.

Менее удачной вышла замена с Гогой. Бенедикт Камбербэтч не попал в образ красавца Алексея Баталова. Очевидно, что экранный Шерлок Холмс вряд ли бы вписался в актерский состав шедевра Владимира Меньшова.