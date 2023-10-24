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Копия Алентовой: Меньшов бы не поверил глазам, увидев эту голливудскую звезду

24 октября 2023 06:15
Копия Алентовой: Меньшов бы не поверил глазам, увидев эту голливудскую звезду

Красавицы похожи как две капли воды.

В кинематографе есть свои типажи, которые кочуют из эпохи в эпоху, из страны в страну. Везде есть свои мачо, загадочные красавцы, роковые соблазнительницы, простушки и милые очаровашки. Часто сходство отечественных и зарубежных актеров на первый взгляд незаметно, но достаточно немного магии — и все встанет на свои места.

Пользователи предложили нейронной сети поместить звезд Голливуда в декорации любимого фильма «Москва слезам не верит». Вместо Веры Алентовой в кадре оказалась британка Кейт Уинслет, но без подписи подмену увидеть затруднительно. Оказались, знаменитости невероятно похожи между собой. Не зря обе играют в кино сильных и глубоких женщин.

Менее удачной вышла замена с Гогой. Бенедикт Камбербэтч не попал в образ красавца Алексея Баталова. Очевидно, что экранный Шерлок Холмс вряд ли бы вписался в актерский состав шедевра Владимира Меньшова.

Копия Алентовой: Меньшов бы не поверил глазам, увидев эту голливудскую звезду
Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979), соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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