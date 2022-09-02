Копить придется почти 30 лет: сколько стоит пригласить на корпоратив Собчак

Ксения Собчак ежегодно попадает в списки рекордсменок по числу доходов среди звезд. Ее высокие заработки объясняются рекламными контрактами в соцсетях, журналистикой, созданием онлайн-марафонов и проведением частных корпоративов. Как оказалось, чтобы Ксения провела вечеринку или корпоративное мероприятие, заказчикам придется сильно раскошелиться.

В райдере Собчак, по данным Telegram-канала «НеМалахов », указана сумма в 35 тысяч евро. По нынешнему курсу это более 2 млн рублей. По данным Росстата, средняя зарплата жителей страны сейчас составляет 66 500 рублей, поэтому средств на Ксению хватит далеко не у каждого. Если даже обычный россиянин начнет копить, откладывая по 10% от заработков, то заказать Собчак в качестве ведущей на праздник он сможет практически через 30 лет.

А вот журналистка может похвастаться совсем другими ежемесячными доходами. За прошлый год она заработала около 300 млн рублей, а это порядка 25 млн в месяц.