Копирует «Неуловимых мстителей» и даже Тарковского: «Министерство неджентльменских дел» Ричи назвали плагиатом

В новом фильме Гая Ричи про британских диверсантов Второй мировой слишком много «русского» духа, чтобы это было совпадением. «Министерство неджентльменских дел» — вроде бы стандартный голливудский боевик, но в каждой второй сцене мерещатся тени советской классики.

Не верите в это? Тогда присаживайтесь поудобнее, мы приведем сразу несколько доводов, указывающих на то, что история британских спецагентов — копия совесткой классики.

Сюжет точь-в-точь «Неуловимые мстители»

Даже сюжет узнаваем: группа отпетых маргиналов, собранная в тюрьме майором Гасом Марч-Филлипсом (бородатый Генри Кавилл), отправляется топить немецкие корабли снабжения. Компания собрана как будто по инструкции для «Неуловимых мстителей» — мореход, пироман-водолаз, лучник-берсеркер, шпион с налётом фатализма.

Дальше — обязательная засада, вечеринка под носом у нацистов, песня в стиле Мекки Ножа, стрельба, подрыв и триумфальное сваливание на закате. Всё как мы любим.

Что еще копирует Ричи

Именно эта смесь шутливого героизма и непробиваемой удачи — чистой воды Одесская киностудия времён «Один шанс из тысячи» (соавтором которого был сам Тарковский) или «Дачных поездок сержанта Цибули». Те же отмороженные диверсанты, те же туповатые фрицы, та же лёгкая абсурдность происходящего.

Даже сцена с песней Марджори, спетой на идиш вместо немецкого, будто отсылает к театральному духу Андрея Миронова и Таганки.

Вряд ли Ричи пересматривал «Формулу любви» или работал с архивами советских киносценариев. Но в его фильме странным образом оживает интонация одесских приключенческих комедий 60–70-х: безжалостный враг, беззаботные герои, остроумные афёры и ощущение, что кино снимают ради удовольствия, а не ради пафоса.

И, похоже, именно поэтому Ричи так любим в России. В его экшенах про Лондон, Холмса или британских диверсантов всегда есть что-то своё — шутка на грани, пьяный азарт и вечное чувство, что жизнь слишком коротка, чтобы играть её по правилам.

Это взаимная любовь: Гай Ричи объяснил, почему его фильмы обрели статус культовых в России. Для британцев «Джентльмены», что для русских «Елки»: раздражающих деталей в боевике Ричи оставил вагон и маленькую тележку.