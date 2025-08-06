Меню
Копировали Скотт и Кэмерон, а завязка напоминает «Интерстеллар»: эта советская фантастика была так хороша, что американцы выдавали ее за свою

6 августа 2025 08:27
Лента опередила время и вдохновила легендарных создателей Sci-Fi.

Когда в 1962 году Павел Клушанцев выпустил «Планету бурь», советские зрители стояли в очередях. Но в мире кино этот фильм стал чем-то большим, чем просто очередным фильмом о космонавтах — он стал источником, из которого черпала идеи плеяда великих западных режиссёров.

При бюджете, в разы меньшем, чем у Голливуда, Клушанцев показал то, до чего американцы дойдут лишь спустя десятилетия.

Голливуд украл — и вдохновился

Фильм выкупили, перемонтировали и выпустили как «Путешествие на доисторическую планету». Удалили всё советское, вставили новых актёров — и продали зрителям под другим названием.

Потом был ещё один римейк — с «женщинами с Венеры». Но дело не только в подмене — режиссёры вроде Кубрика и Лукаса признавали: без Клушанцева не было бы «Космической одиссеи» и «Звёздных войн».

Робот, вездеход и тесто вместо лавы

Клушанцев работал без графики. Чтобы снять извержение вулкана, он использовал тесто с краской и пузыри. Для сцен с роботом — совмещал макет и костюм, надетый на советского самбиста.

Парение в невесомости создавали с помощью тросов и зеркал. Впервые были показаны скафандры, подводные съёмки через аквариум и реальные инженерные расчёты.

От Лукаса до Кэмерона — все воровали у него

Флиппер в «Звёздных войнах» похож на вездеход с Венеры. Джеймс Кэмерон использовал съёмку через аквариум в «Титанике». А Спилберг говорил, что после «Планеты бурь» захотел снимать научную фантастику.

Да и «Интерстеллар» Кристофера Нолана во многом построен на той же сценарной модели о путешествии к звездам и пребывании на агрессивных планетах.

И всё это — изобретения одного человека, имя которого многие в СССР так и не узнали. Павел Клушанцев — режиссёр, опередивший время. Его фильмы вдохновляли тех, кто стал легендами лишь потому, что работал в Голливуде.

Гениальный Волан-де-Морт не раскусил предательство Снейпа — как же так? Помог особый дар и щепотка хитрости.

Фото: Кадр из фильма «Планета бурь» (1962)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
