Копии Сильвестра Андреевича: вид детей Евы из сериала «СашаТаня» ошарашил народ

Для актрисы Алины Ланиной роль в популярном сериале «СашаТаня» стала одной из самых ярких в карьере. Девушка так запомнилась зрителям в качестве жены олигарха Сергеева, что и в реальной жизни ее преследовало клеймо недалекой красотки.

Девушка давно вышла замуж и родила двоих детей, но для публики она остается рублевской содержанкой, которая тянет деньги из состоятельного бизнесмена. Даже в магазине к Алине походят с вопросом, что она делает в супермаркете для простых людей.

Ланиной приходилось оправдываться и за то, что ее дети показались подписчикам похожими на ее экранного супруга. Когда актриса стала выкладывать в Сеть снимки своих малышей, ее забрасывали вопросами: «Это от Сильвестра?» Малыши и правда чем-то напоминают лысеющего олигарха: в первые месяцы жизни волос у них тоже было немного, как и у любых других детей.