Копии легендарного деда: дети Янковского и Фандеры поражают породистостью (фото)

Брат и сестра нашли свое место в жизни.

Оксана Фандера и Филипп Янковский жадные до подробностей о личной жизни. Супруги вместе более 30 лет и вырастили двоих детей, но сына Ивана и дочь Елизавету показывают нечасто.

В социальных сетях артистки есть редкий черно-белый кадр, на котором ее любимый муж запечатлен вместе с наследниками. Брат и сестра поражают своей породистостью: оба выросли копиями легендарного деда, актера и режиссера Олега Янковского.

Иван и Елизавета продолжили семейную династию, выбрав актерскую профессию. В отличие от 32-летнего брата, который играет в театре и снимается в кино, 28-летняя дочь Фандеры увлекается еще и режиссурой.

Янковский-младший наладил личную жизнь, женившись на Диане Пожарской. Возлюбленные воспитывают сына Олега. А вот Лиза замуж пока не вышла. Прежде она встречалась с Александром Палем. После расставания с ним о делах любовных актриса не распространяется.