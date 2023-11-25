Копейки считать не придется: эти знаки зодиака в конце года разбогатеют

В декабре принято много тратить. Люди покупают подарки, организовывают новогодние застолья, вкладываются в путешествия на длинных выходных.

Но некоторые знаки зодиака в конце года ждут не только расходы. Трех представителей звездной дюжины ждет финансовый успех и, может быть, даже богатство. Во всяком случае, так утверждают астрологи.

Прибавку к зарплате пообещают трудолюбивым Львам. Если не упустить момент и проявить лидерские качества, можно получить повышение и существенно улучшить материальное положение.

Скорпионам тоже улыбнется удача. Их ждет неожиданный подарок или наследство. Благодаря финансовой грамотности и отличной интуиции представители этого знака смогут отлично распорядиться деньгами.

Стрельцы обретут счастье в путешествиях. Средства для этого найдутся обязательно — стоит лишь приложить немного усилий на работе или в хобби, которое приносит доход.