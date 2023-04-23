Копеечное средство поможет натереть окна до блеска: так делали хитрые хозяюшки в СССР

Чистые окна — мечта любой хозяйки. И если последние годы распространены специальные средства, помогающие избавить стекла от пятен и разводов, то еще несколько десятков лет назад во время уборки приходилось прибегать к другим методам.

Так, хозяйки во времена СССР использовали для очистки окон специальное средство, которое придумали самостоятельно. Они брали обычные кубики мела и измельчали их на терке, превращая практически в пыль.

А готовый порошок смешивали с холодной водой, чтобы получилась масса, схожая со сметаной по виду и консистенции.

Готовый раствор необходимо было нанести на стекла тонким слоем, полностью покрыв их, а после высыхания — стереть совершенно сухой бумагой. И в результате окна становились идеально чистыми и без минимальных разводов и загрязнений, а стоила подобная смесь практически копейки.