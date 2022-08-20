Копался на помойках: что стало со звездой «Золушки» после громкого успеха

Мальчик-паж так и не стал волшебником.

«Я не волшебник, я только учусь», — эту фразу знают все россияне, даже незнакомые с советским кинематографом. А вот какая судьба ждала актера, воплотившего роль маленького друга Золушки — в курсе немногие.

Игорь Клименков, несмотря на громкий успех ленты в прокате, не связал свою жизнь с кино. От съемок он отказался, из института его выгнали, а потому актер выбрал себе другое ремесло — игру на гитаре.

Недовольный качеством инструментов, сделанных в СССР, Клименков взялся сам их изготавливать. Ради этого он не стыдился копаться на помойках в поисках подходящих материалов, и действительно находил нужное. Из выброшенной старой мебели — шкафов, столов, дверей — он изготавливал по-настоящему ценные экземпляры.

Артист настолько преуспел, что продавал гитары известным персонам: так, на его музыкальных инструментах играли Рамес и Джон Вильямс. А имя Клименкова позже было занесено в «Энциклопедию гитарного искусства».