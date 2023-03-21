Копал могилы и ночевал на вокзале: от мужа звезды «Склифосовского» оторопь берет (фото)

Многие актеры прошли трудный и тернистый путь к славе. Среди них Игорь Миркурбанов, который является мужем звезды «Склифосовского» Марии Антипп.

Артист известен по картинам «Дом фарфора», «Дама пик», «Содержанки». Также он очень востребован в театре и является любимчиком режиссера Константина Богомолова. Миркурбанов обладает специфической и мрачной харизмой: он носит образ холодного и темного повелителя. Это связано с его непростой судьбой.

Игорь рос болезненным ребенком — у него был врожденный порок сердца. Уже во взрослом возрасте его жизнь часто висела на волоске, однако чудом актеру удавалось спастись. Кроме того, в периоды безработицы и безденежья Миркурбанов рыл могилы вместе с Андреем Паниным и даже ночевал на вокзалах. Он страдал от алкогольной зависимости и проходил длительное лечение.

Любовь Марии Антипп спасла Игоря от смерти. Этот брак предоставил Миркурбанову шанс начать свою жизнь заново. Супруги вместе уже давно и выглядят счастливыми. Их не смущает ни темное прошлое Игоря, ни разница в возрасте в 18 лет.