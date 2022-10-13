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Конюх Никита из «Бедной Насти»: загадка его гибели не раскрыта по сей день

13 октября 2022 06:00
Конюх Никита из «Бедной Насти»: загадка его гибели не раскрыта по сей день

У актера осталось множество нереализованных планов.

Поклонники «Бедной Насти» хорошо помнят регулярно появлявшегося на экране конюха Никиту Хворостова, который страдал от безответной любви к главной героине. Эту роль исполнил молодой студент второго курса петербургской театральной академии Алексей Осипов.

Позднее Осипов стал востребованным актером. Благодаря хорошей физической форме (в молодости Алексей всерьез занимался легкой атлетикой и плаванием) ему часто приходилось играть спортсменов, военных, полицейских и телохранителей. Артист мечтал сыграть и много других ролей, но судьба не дала ему этого сделать.

В феврале 2013 года, всего за несколько дней до того, как ему должно было исполниться 38 лет, Осипов со своей подругой поехали гулять по льду Финского залива. В итоге домой вернулась только девушка, а Алексей бесследно исчез. Его тело обнаружили лишь в июле около дамбы в Ленинградской области.

Загадка того, что произошло, не разгадана и по сей день. Девушка Осипова говорит, что он отправил ей СМС c просьбой не ждать его и уезжать в Финляндию, если она пожелает. Однако версию о добровольном уходе из жизни категорически отвергают родные актера. По их словам, Алексей вынашивал очень много творческих планов, которые так и остались нереализованными.

Фото: Кадр из сериала «Бедная Настя», 2003-2004
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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