Коня на скаку остановит: посмотрите, какой выросла любимая внучка Крутого

Игорь Крутой не только успешный композитор, но и примерный семьянин. Вместе с супругой Ольгой мэтр счастлив почти три десятилетия. Пара вырастила дочь Ольги от первого брака Викторию и общую дочь Александру. В 2015 году падчерица подарила Крутому внучку, которую назвали необычным именем Деми-Роуз.

Малышка появилась на свет в Нью-Йорке и живет в Америке и по сей день. В свои восемь лет девочка владеет русским и английским языками, а также посещает второй класс французской школы Lycée Français. Деми-Роуз делает успехи в учебе и с удовольствием ходит на уроки.

Знаменитый дед страшно гордится своей любимицей. Игорь Крутой регулярно делится свежими фото и видео малышки. Недавно композитор рассказал о главном увлечении своей внучки — это лошади. Девочка занимается конным спортом и уверенно держится в седле. Маэстро показал кадры с тренировок своим подписчикам.