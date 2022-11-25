Контузия лишила мужской силы: трагедия Макарыча из фильма «В бой идут одни "старики"»

Коллеги характеризовали Алексея Смирнова как уникального актера. Сначала он запомнился зрителям по яркому комическому персонажу из картины «Операция „Ы“» Леонида Гайдая. А спустя 8 лет Смирнов показал драматический образ в роли механика Макарыча из ленты «В бой идут одни „старики“».

Но мало кто из друзей догадывался о том, какую личную трагедию скрывал сам актер. Еще в молодости он должен был жениться на красавице по имени Лидия Маслова, но их планы нарушила война. Смирнов в числе первых солдат отправился на фронт. Победу советских войск он не дождался: его отправили домой досрочно с сильной контузией. В военном госпитале медики сразу предупредили его, что иметь детей или строить близкие отношения с противоположным полом он больше не сможет.

Вернувшись домой, Смирнов решил расстаться с избранницей, чтобы тем самым дать ей шанс на нормальную семью. По одной из версий он объяснил свой диагноз, а по другой — не хотел вызывать жалость, поэтому просто бросил девушку. Уже спустя много лет Алексей пытался усыновить мальчика с пороком сердца. Однако в праве стать отцом ему отказали, посчитав, что напряженный график съемок никак не подходит для родителя.