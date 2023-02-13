Контролировали каждый шаг: зарубежные актеры ошарашили признанием о съемках в советском кино

Принято считать, что Советский Союз был очень закрытой страной, а иностранцы, как и вся зарубежная культура, были чем-то уникальным и почти запретным явлением. Однако в кинематографе того времени дела обстояли иначе. Режиссеры не боялись приглашать на съемки артистов из-за границы, уже успевших заполучить мировую славу и признание. Впрочем, к ним не всегда относились с должным почтением.

Итальянка Орнелла Мути, вспоминая о работе над фильмом «Жизнь прекрасна», упомянула об одной особенности во время ее пребывания в СССР. Красавица рассказала, что ей приходилось ходить с переводчиками, которые контролировали каждый ее шаг. Примерно с такой же ситуацией столкнулся и известный актер Кристофер Ли. Возвращаясь в отель после съемок в фильме «Мио, мой Мио», британец встречал бдительных дежурных, которые находились на каждом этаже и следили за порядком.