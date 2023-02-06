Контролировали каждый шаг: не поверите, почему за Гайдаем следили в КГБ

Леонид Гайдай считается, пожалуй, самым любимым советским режиссером. Но не все знают, что его отношения с чиновниками складывались крайне трудно.

Так, его блистательная картина «Бриллиантовая рука» могла вообще никогда не выйти на экраны. Вся причина в сценарии фильма, в который чиновники внесли больше сорока поправок. Оригинальная версия содержала массу острых моментов, изобличающих советскую власть и проблемы общества. Это категорически не устраивало членов комиссии, и поэтому они нещадно покромсали изначальный сценарий.

Но и это еще не все. За Гайдаем закрепили сотрудника КГБ, чтобы тот докладывал о процессе съемок. Он следил за каждым шагом режиссера, дабы не упустить из виду какой-нибудь вопиющей выходки с его стороны.

К счастью, некоторые эпизоды, которые сначала чиновники сочли неприемлемыми, Гайдаю удалось отвоевать. Комиссия посчитала, что сцена стриптиза Светланы Светличной в гостиничном номере слишком откровенная, но в итоге пощадили этот пикантный эпизод. Возможно, только из-за того, что он никак не касался политики.