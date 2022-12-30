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Контролер из «Брата» не дожил и до 40: его участь проберет россиян до костей

30 декабря 2022 20:45
Контролер из «Брата» не дожил и до 40: его участь проберет россиян до костей

Тайна гибели Сергея Исавнина до сих пор не раскрыта.

Обилием ярких ролей в своей фильмографии Сергей Исавнин похвастаться не мог. Впервые на экране актер появился еще в 1984 году в картине «Двое в песках», где сразу сыграл одного из главных героев. Дальше последовали лишь эпизодические персонажи в разных комедиях и телесериалах, а с началом 1990-х предложений о работе стало еще меньше.

Сергею пришлось устроиться в одну из школ учителем труда. В кино он вернулся с легкой руки Алексея Балабанова, который пригласил его в фильм «Брат» на роль кондуктора в трамвае. Небольшая сцена стала известной и ушла в народ. Исавнин начал вновь сниматься в сериалах, но продолжалось это недолго.

В мае 2001 года 39-летнего актера обнаружили на улице в Санкт-Петербурге. У мужчины были сильные травмы головы. В больнице он скончался через несколько суток. Тайна его гибели до сих пор не раскрыта: официально правоохранительные органы решили, что у нетрезвого Сергея начался эпилептический припадок, из-за которого он сам разбил себе голову.

Фото: Кадр из фильма «Брат» (1997)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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