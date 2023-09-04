Констанцию в «Трех мушкетерах» озвучила роковая красавица: Алферова рядом с ней меркнет

Могла бы блистать и в самой картине.

Ирине Алферовой, сыгравшей роль Констанции в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», не доверили озвучить свою роль. Режиссер посчитал, что ее низкий голос не подходит героине.

Георгий Юнгвальд-Хилькевич решил, что образ кокетки отлично дополнит красавица Анастасия Вертинская. Именно ее нежным и вкрадчивым голосом говорит Констанция Бонасье. Поклонники фильма уверены, что актриса отлично справилась бы и с самой ролью, а внешне она даже эффектнее Алферовой.

Сама Ирина Ивановна спокойно отнеслась к тому, что ее героиня говорит голосом Вертинской. Но это был единственный подобный случай в ее карьере: все последующие роли Алферова озвучивала сама.

Голос кардинала Ришелье тоже не принадлежит исполнителю этой роли. Интригана сыграл Александр Трофимов, который в реальной жизни слегка заикается. Также у него тяжелый голос и степенная манера говорить. Юнгвальд-Хилькевич хотел, чтобы Ришелье была присуща ехидность. Поэтому на озвучку он пригласил Михаила Козакова.