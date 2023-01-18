Конкурс красоты для бабушек: от фигуры россиянки у вас дыхание перехватит (фото)

Конкурс красоты «Мисс Вселенная» приковал к экранам миллионы поклонников по всему миру. И вот спустя несколько недель в Болгарии стартовало новое состязание среди главных красавиц мира: с 18 по 21 января проходит «Бабушка Вселенной — 2023».

Россию на первенстве будет представлять 46-летняя Алена Сибиева из Северной столицы. Она уже год как бабушка и помогает в заботе о внуке, что позволяет ей участвовать в конкурсе красоты.

Как признается конкурсантка, она никогда не была моделью и не выходила на подиум. Долгие годы она посвятила спорту, став руководителем центра Ояма-карате, также женщина катается на коньках и уверена, что именно это поможет ей завоевать первое место.

Пользователи Сети тоже не сомневаются в ее победе. По словам поклонников, россиянка отличается от других конкурсанток не только захватывающей историей жизни, но и естественной красотой, спортивной фигурой, что непременно оценят эксперты.