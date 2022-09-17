Конкурент Уильяму и Кейт или аферист: что известно о тайном сыне нового короля Великобритании

Умерла английская королева Елизавета Вторая, а вместе с ее кончиной активизировались и потенциальные наследники престола. В соцсетях вновь объявился якобы внебрачный сын нового короля Карла III и его супруги Камиллы.

Австралиец Саймон Доранте-Дэй еще в прошлом году заявил, что его настоящими родителями являются нынешние король и королева.

Многие годы принц Чарльз и Камилла Шанд скрывали свой роман. Чарльз даже успел жениться на Диане и обзавестись двумя сыновьями. Лишь в 2005 году чета Чарльза и Камиллы сочеталась браком. Доранте-Дэй утверждает, что его якобы разлучили с родными родителями и отдали в приемную семью во избежание скандала.

Недавно Саймон Доранте-Дэй заявил, что нашел «неопровержимое» свидетельство родства с Виндзорами – «изгиб и наклон ушей» его 17-летней дочери Хлои.