Конкурент наследнику Рыбина: каким вырос сын Хворостовского (фото)
Сын музыканта решил пойти по стопам отца.
Не так давно лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин взбудоражил пользователей Сети, опубликовав снимок со своим сыном Василием. Поклонники осыпали наследника знаменитости комплиментами, отметив и его яркую внешность, и большой музыкальный талант. Как оказалось, не только Рыбин может удивить поклонников: не так давно в Сети появились фотографии сына Дмитрия Хворостовского.
Наследник прославленного оперного певца в июле этого года отметил 19-летие. Максим также занимается музыкой, правда классике он предпочитает джаз и рок и виртуозно играет на гитаре.
Пользователи Сети не прошли мимо неожиданных кадров. В комментариях под портретами Максима можно встретить сотни комплиментов. Особенно же поклонники обращают внимание, как сильно сын Хворостовского похож на него.
«Супер красавец», «Вылитый отец и тоже музыкант!», «Достойное продолжение великого отца», — не скрывают своего восторга подписчики.
Также многие признались, что Максима непременно ждет успех на музыкальном поприще. Все дело, как считают фанаты, в генах родителей молодого артиста. Ведь его мать Флоранс Илли-Хворостовская тоже всю жизнь занималась оперным пением и покорила главные мировые сцены.