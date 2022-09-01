Конкурент наследнику Рыбина: каким вырос сын Хворостовского (фото)

Не так давно лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин взбудоражил пользователей Сети, опубликовав снимок со своим сыном Василием. Поклонники осыпали наследника знаменитости комплиментами, отметив и его яркую внешность, и большой музыкальный талант. Как оказалось, не только Рыбин может удивить поклонников: не так давно в Сети появились фотографии сына Дмитрия Хворостовского.

Наследник прославленного оперного певца в июле этого года отметил 19-летие. Максим также занимается музыкой, правда классике он предпочитает джаз и рок и виртуозно играет на гитаре.

Пользователи Сети не прошли мимо неожиданных кадров. В комментариях под портретами Максима можно встретить сотни комплиментов. Особенно же поклонники обращают внимание, как сильно сын Хворостовского похож на него.

«Супер красавец», «Вылитый отец и тоже музыкант!», «Достойное продолжение великого отца», — не скрывают своего восторга подписчики.

Также многие признались, что Максима непременно ждет успех на музыкальном поприще. Все дело, как считают фанаты, в генах родителей молодого артиста. Ведь его мать Флоранс Илли-Хворостовская тоже всю жизнь занималась оперным пением и покорила главные мировые сцены.