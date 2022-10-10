Конкуренции с Зудиной не выдержала: экс-супруга Табакова засветилась на публике

Людмила Крылова после развода с Олегом Табаковым, который оказался для нее довольно болезненным, отказалась от общения с представителями СМИ. Артистка, известная не только браком с ныне покойным режиссером, но и своими потрясающими киноролями, предпочитает вести максимально закрытый образ жизни. И все же на днях она сделала исключение и засветилась на публике.

Знаменитость посетила открытие театрального сезона в «Современнике», которому отдала 65 лет своей жизни. По этому случаю она дала небольшое интервью корреспондентам программы «Ты не поверишь!». В частности, бывшая жена Табакова, которой он изменил с Мариной Зудиной, подметила, что не принимает участие в вечеринках, которые ее коллеги устраивают после спектаклей. Им артистка предпочитает уютные домашние вечера.

Между тем в Сети заговорили о том, что 84-летняя Крылова не выдерживает конкуренции с той, что некогда увела у нее мужа. Интернет-пользователи обратили внимание на то, что первая супруга Табакова из-за своего возраста выглядит гораздо хуже, чем Марина Зудина.