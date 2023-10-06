Конкуренции не выдерживает: как выглядит сестра Хюррем, которая никогда не делала пластику

Мерьем Узерли с детства близка со своей старшей сестрой — Джанан. Кажется, они понимают друг друга с полуслова. Но в одном мнения родственниц явно расходятся.

Жизнь Джанан Узерли также неразрывно связана с творчеством. Она выбрала не актерство, а музыку. Артистка, выступающая в стиле джаз, больше популярна в Германии, чем в Турции. Но конкуренции с Хюррем в плане популярности она точно не выдерживает.

Сестре Роксоланы 42 года, но, в отличие от знаменитой на весь мир сестры, она никогда не меняла свою внешность. Поклонники с сожалением отмечают, что со временем звезда «Великолепного века» стала неузнаваемой. Она увеличила губы и скулы, чем, по мнению большинства, сильно себя изуродовала. Вероятно, Джанан посмотрела на это со стороны и решила, что никогда не превратится в жертву пластики. Певица отличается естественной красотой, что сегодня является большой редкостью.