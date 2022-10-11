Конкретный набор качеств: астрологи описали идеального партнера для представительниц знаков Зодиака стихии Земли

Телец, Дева и Козерог будут в восторге от этих мужчин

Женщины, рожденные под земными знаками, отличаются такими качествами, как практичность, рациональность, консерватизм. Они обладают сильным характером, часто занимают руководящие должности, и как многие бизнес-леди, испытывают определенные трудности в личной жизни. Мужчин отпугивает их независимость и неженский ум. По мнению астрологов, обрести свое счастье представительницы этих знаков смогут лишь с партнерами, которые наделены конкретными чертами. Рассказываем, какой же он - идеальный избранник для Тельца, Девы и Козерога.

Телец

Представительницы земного знака - сама практичность, верность и рассудительность.

Женщины, появившиеся на свет под знаком Тельца, не уживутся рядом с безответственным, мнительным, неорганизованным мужчиной.

Они терпеть не могут тех, кто сутками лежит на диване и не пытается добиться в жизни большего. А вот представители сильного пола, которые могут похвастаться теми же качествами, что и сама дама-Телец, имеют все шансы надолго задержаться в ее жизни. Уроженки этого знака могут самостоятельно и гвоздь в стену вбить, и целый дом построить, но они будут счастливы, если эти обязанности возьмет на себя избранник.

Дева

Женщины, рожденные под знаком Девы, очень требовательны к окружающим - в том числе к потенциальным партнерам. Они точно знают, какого мужчину хотят видеть рядом с собой - проблема лишь в том, что найти такого идеального джентльмена в реальной жизни очень трудно. Поэтому Дева может потратить на его поиски не одно десятилетие.

Когда же становится понятно, что идеала в природе нет, представительница земного знака немного снизит планку.

В то же время она будет долго присматриваться к кандидатам, оценивать их по одной ей известным параметрам. В итоге свой выбор остановит на самом терпеливом и преданном поклоннике.

Козерог

Порой женщине-Козерогу кажется, что избранник ей вовсе не нужен. А зачем, если она сама может обеспечить себя материально, а душа ее совершенно не лежит к вот этим вот дамским штучкам, хобби и увлечениям? Хозяйка из представительницы земного знака никакая, она и сама это прекрасно сознает и в глубине души комплексует, что никто не позовет замуж такую странную особу.

Астрологи утверждают, что вопреки всем опасениям у дамы-Козерога есть все шансы обрести женское счастье.

Лучшим выбором для нее станет спокойный, неконфликтный мужчина, готовый идти на компромисс и следовать указаниям своей избранницы.