Конкин и Высоцкий соперничали даже в реальной жизни: вы и не подозревали почему

Жеглов и Шарапов трепали друг другу нервы на протяжении всего хронометража сериала «Место встречи изменить нельзя». Причем соперничество и даже иногда неприязнь распространялись не только на съемочную площадку, но и на реальную жизнь.

Владимир Конкин откровенно признавался: работать с тезкой было очень тяжело, а порой изматывающе и невыносимо. Губил Владимира Высоцкого, как известно, зеленый змий. Правда, во время съемок фильма об этом еще никто не знал.

«Бывало, что он приходил на съемки в прекрасном расположении духа и сразу же оказывался в центре всеобщего внимания. Он смеялся, веселился, а потом что-то происходило, его будто переклинивало. Он становился грубым, замкнутым», — признавался Конкин в одной из популярных программ на федеральном ТВ.

До финальных сцен Конкин и Высоцкий так и не могли найти общий язык. Напряжение между актерами особенно заметно при просмотре киноленты, ведь такое не сыграть даже будучи невероятно талантливыми.