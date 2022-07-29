Коньки проданы: правду о неожиданном поступке Загитовой слили в Сеть

Алина Загитова рассталась со своими коньками. Инвентарь стал лотом на благотворительном аукционе Открытого чемпионата Московской области по гольфу.

Как оказалось, знаменитая фигуристка подобным образом решила поучаствовать в благотворительности. В итоге лот отошел новым владельцам за 150 тысяч рублей. Все вырученные средства пойдут на помощь Приволжскому детскому дому.

Как передает ТАСС, кроме фигуристки в аукционе приняли участие и другие спортсмены. Например, все желающие могли приобрести клюшку Владислава Третьяка или куртку олимпийского чемпиона Артура Далалояна, в которой он выступал на Играх в Токио. Всего, как отмечают журналисты, с продажи лотов было собрано чуть больше одного миллиона рублей, а все деньги отправились на благотворительность.

Сама Загитова предпочла не комментировать свой неожиданный поступок. Поклонники высоко оценили поведение фигуристки, похвалив ее за отзывчивость и желание помогать нуждающимся.

Отметим, что ранее фигуристка рассказала о проблемах в учебе. Как оказалось, она не могла получить зачет по физической культуре в своем университете, так как рассчитывала, что его поставят просто за ее спортивные достижения. В итоге звезду «Ледникового периода» чуть не отчислили, но она смогла исправить ситуацию.