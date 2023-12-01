Коньки на гвоздь: Валиева появилась в российском сериале, над которым все смеются

Камила Валиева прославилась на весь мир благодаря своим спортивным успехам. За выступлениями фигуристки на Олимпиаде следил весь мир, а не так давно стало известно, что знаменитость решила попробовать себя и на другом поприще.

Так, Валиева приняла участие в пятом эпизоде сериала «Котострофа». В шоу она предстает в роли самой себя и появляется примерно на 30 секунд.

Поклонники фигуристки и обычные зрители остались в восторге и от сериала, и от работы Валиевой. Обсуждая проект, фанаты оценили его сюжет и комичные диалоги. Также фанаты похвалили и саму спортсменку, которая выбрала для старта кинокарьеры именно «Котострофу».