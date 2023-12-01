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Коньки на гвоздь: Валиева появилась в российском сериале, над которым все смеются

1 декабря 2023 11:45
Коньки на гвоздь: Валиева появилась в российском сериале, над которым все смеются

Знаменитость решилась на перемены в карьере.

Камила Валиева прославилась на весь мир благодаря своим спортивным успехам. За выступлениями фигуристки на Олимпиаде следил весь мир, а не так давно стало известно, что знаменитость решила попробовать себя и на другом поприще.

Так, Валиева приняла участие в пятом эпизоде сериала «Котострофа». В шоу она предстает в роли самой себя и появляется примерно на 30 секунд.

Поклонники фигуристки и обычные зрители остались в восторге и от сериала, и от работы Валиевой. Обсуждая проект, фанаты оценили его сюжет и комичные диалоги. Также фанаты похвалили и саму спортсменку, которая выбрала для старта кинокарьеры именно «Котострофу».

Коньки на гвоздь: Валиева появилась в российском сериале, над которым все смеются

«Сериал на самом деле очень даже неплохой, есть реально смешные шутки», «Сериал и правда может рассмешить», «Хороший ситком про жизнь», — делятся мнением пользователи Сети.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, кадр из сериала «Котострофа»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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