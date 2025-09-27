«Коничива, Галочка? Ты щас умрешь!»: герои кино СССР превратились в аниме-персонажей — вспомните 5 фильмов, глядя на них (тест)

Многие кадры из фильмов времен СССР знакомы нам до мельчайших деталей. Мы можем цитировать реплики и помним, в чем ходили герои. Кажется, что советское кино уже не может нас удивить.

Но что, если взглянуть на него под совершенно другим, неожиданным углом? Художник Ahriman предложил увлекательный эксперимент: он превратил пятерку культовых героев советского кино в стилизованных персонажей аниме.

Готовы проверить, узнаете ли вы родные образы, даже когда они облачены в непривычную эстетику? Наш тест предлагает именно такую задачу: угадать фильм по аниме-версии его главных героев.

Желаем удачи!

