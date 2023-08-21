Конфуций считал, что эти три ошибки портят любой диалог: совершал каждый

Китайский философ Конфуций остался в памяти поколений как один из самых мудрых и прозорливых людей. Его учения не теряют актуальности не только в родном Китае, но и по всему миру. И, как оказалось, тысячи лет назад он прекрасно знал, что составляет идеальную беседу.

Мудрец был уверен: только эти три аспекта могут испортить любой диалог. Собеседники, как считал Конфуций, не должны быть застенчивыми, чтобы обсуждать предмет беседы, но и не быть наглыми, не перебивать собеседника и давать ему высказаться.

«Есть три ошибки — это желание говорить прежде, чем нужно, и застенчивость не говорить, когда нужно. И третья — говорить, не наблюдая за вашим собеседником», — писал философ.

Искусство беседы Конфуций называл одним из основополагающих. Только в диалоге можно найти истину, обрести верных друзей и, например, построить крепкие отношения. Поэтому он настоятельно рекомендовал учиться общению, независимо от богатства и статуса.