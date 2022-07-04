Конфликты забыты: экс-супруг засветился на концерте Гагариной

Выступление Полины Гагариной в большом яхт-клубе Крокус Сити отметилось неожиданным гостем. Среди поклонников певицы был замечен бывший муж Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков. Он сидел за одним из столиков ресторана вместе с дочкой Мией, сообщает издание «7 дней ».

Судя по всему, экс-супругам удалось уладить и забыть все конфликты и начать мирное общение. Напомним, сам развод пары в конце 2020 года прошел без особых скандалов из-за раздела имущества и опеки над общей дочерью. Однако позже Исхаков начал возмущаться и в соцсетях, и в интервью, что недоволен тем количеством встреч, которое выделено ему для общения с дочкой.

Он даже попытался инициировать судебный запрет на выезд Мии за границу, чтобы она не улетела на отдых с матерью. По слухам, в отпуск Гагарина собиралась в компании нового возлюбленного, музыкального продюсера Владимира Чиняева. Адвокаты бывших супругов смогли договориться о мировом соглашении. А теперь, видимо, топор войны зарыли сами Гагарина и Исхаков.